BlackRock dépasse les 5% du capital de Valeo
28/10/2025
Le géant américain de la gestion d'actifs précise que ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Valeo sur le marché et d'une augmentation du nombre d'actions détenues à titre de collatéral.
