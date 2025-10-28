 Aller au contenu principal
BlackRock dépasse les 5% du capital de Valeo
information fournie par Zonebourse 28/10/2025 à 15:30

BlackRock, agissant pour le compte de clients et de fonds, a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 24 octobre, le seuil de 5% du capital de Valeo et détenir 5,09% du capital et 4,53% des droits de vote de l'équipementier automobile.

Le géant américain de la gestion d'actifs précise que ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Valeo sur le marché et d'une augmentation du nombre d'actions détenues à titre de collatéral.

Valeurs associées

VALEO
12,1750 EUR Euronext Paris +2,10%
