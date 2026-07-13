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BlackRock dépasse les 5% du capital d'Ipsen
information fournie par Zonebourse 13/07/2026 à 13:43

Dans un avis adressé vendredi à l'AMF, BlackRock, agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré avoir franchi en hausse, le 8 juillet 2026, le seuil de 5% du capital d'Ipsen.

Le géant américain de la gestion d'actifs a précisé détenir, pour le compte desdits clients et fonds, 4 227 298 actions Ipsen représentant autant de droits de vote, soit 5,04% du capital et 3,20% des droits de vote de la société.

Ce franchissement de seuil résulte de l'acquisition d'actions Ipsen, hors marché et sur le marché, ainsi que d'une augmentation du nombre d'actions du laboratoire pharmaceutique détenues à titre de collatéral.

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