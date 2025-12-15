 Aller au contenu principal
BlackRock dépasse les 5% des votes de Getlink
information fournie par Zonebourse 15/12/2025 à 13:12

BlackRock, agissant pour le compte de clients et de fonds, a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 11 décembre, le seuil de 5% des droits de vote de Getlink et détenir 6,39% du capital et 5,02% des droits de vote de la maison mère d'Eurotunnel, Europorte et Eleclink.

Le géant américain de la gestion d'actifs a précisé que ce franchissement de seuil résultait d'une acquisition d'actions Getlink sur le marché et d'une augmentation du nombre d'actions détenues à titre de collatéral.

