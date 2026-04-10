BlackRock dépasse les 5% des droits de vote de Carrefour
information fournie par Zonebourse 10/04/2026 à 13:05
Le géant américain de la gestion d'actifs précise que ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Carrefour sur le marché et d'une augmentation du nombre d'actions détenues à titre de collatéral.
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