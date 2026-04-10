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BlackRock dépasse les 5% des droits de vote de Carrefour
information fournie par Zonebourse 10/04/2026 à 13:05

BlackRock, agissant pour le compte de clients et de fonds, a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 8 avril, le seuil de 5% des droits de vote de Carrefour, et détenir 41 624 864 actions, soit 5,65% du capital et 5,04% des droits de vote du groupe de distribution.

Le géant américain de la gestion d'actifs précise que ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Carrefour sur le marché et d'une augmentation du nombre d'actions détenues à titre de collatéral.

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