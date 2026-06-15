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BlackRock dépasse les 5% des droits de vote de Bureau Veritas
information fournie par Zonebourse 15/06/2026 à 15:02

Dans un avis adressé à l'AMF, BlackRock, agissant pour le compte de clients et de fonds dont il assure la gestion, a déclaré avoir franchi en hausse, le 11 juin, le seuil de 5% des droits de vote de Bureau Veritas.

Il a précisé détenir, pour le compte desdits clients et fonds, 29 426 292 actions Bureau Veritas représentant autant de droits de vote, soit 6,48% du capital et 5,08% des droits de vote du groupe de services de test, d'inspection et de certification.

Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Bureau Veritas hors marché et d'une augmentation du nombre d'actions détenues à titre de collatéral, précise le géant américain de la gestion d'actifs et d'investissements.

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