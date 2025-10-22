BlackRock dépasse les 5% des droits de vote d'Orange
information fournie par Zonebourse 22/10/2025 à 13:07
Le géant américain de la gestion d'actifs a précisé détenir, pour le compte desdits clients et fonds, 162 759 502 actions Orange représentant autant de droits de vote, soit 6,12% du capital et 5,12% des droits de vote de l'opérateur télécoms.
Valeurs associées
|14,0250 EUR
|Euronext Paris
|-0,71%
