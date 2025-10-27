BlackRock dépasse les 5% de Mercialys
information fournie par Zonebourse 27/10/2025 à 16:32
Le géant américain de la gestion d'actifs précise que ce franchissement de seuils résulte d'une acquisition d'actions Mercialys sur le marché et d'une augmentation du nombre d'actions détenues à titre de collatéral.
Valeurs associées
|10,6200 EUR
|Euronext Paris
|-1,12%
A lire aussi
-
Après avoir pêché la lotte, ils vont capturer des drones: des filets usagés récupérés dans les ports bretons, dans l'ouest de la France, sont acheminés en Ukraine pour protéger routes et infrastructures militaires des attaques russes.
-
Autour d'un arbre planté devant leur collège, une cérémonie très recueillie a marqué lundi le 20e anniversaire de la mort des adolescents Zyed Benna et Bouna Traoré à Clichy-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), qui avait déclenché en 2005 trois semaines d'émeutes urbaines ... Lire la suite
-
Un arbre a été planté lundi à Clichy-sous-Bois, dans le silence du recueillement, vingt ans jour pour jour après la mort dans cette ville des adolescents Zyed Benna et Bouna Traoré, qui avait déclenché trois semaines d'émeutes urbaines à travers le pays. Une centaine ... Lire la suite
-
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) 27 octobre - ** Les actions du fournisseur d'appareils électroménagers Whirlpool WHR.N ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer