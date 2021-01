BlackRock, Crédit Mutuel et State Street vendent le plus de fonds en Europe en novembre

(NEWSManagers.com) - Une fois de plus, BlackRock s' impose comme le leader des ventes mensuelles de fonds en Europe en novembre, selon les statistiques de Refinitiv Lipper. La plus grosse société de gestion au monde a enregistré une collecte nette de 17,2 milliards d' euros sur le mois, après plus de 16 milliards en octobre. Elle se classe première pour la distribution de fonds actions (+13,3 milliards d' euros), de fonds obligataires (avec +3,8 milliards d' euros de collecte), et de fonds diversifiés (2,4 milliards d' euros).

BlackRock a notamment profité du succès de son BGF World Technology, un fonds actions sur la tech, qui est le deuxième fonds de long terme (hors fonds monétaires) à s' être le mieux vendu en novembre avec près de 4 milliards d' euros de collecte. Son BlackRock Liability Sol III tailored LXVI Flex, un fonds diversifié flexible, et son BlackRock ACS US equity Tracker X1 GBP Acc, un fonds actions américaines, ont aussi bien marché, avec 2,4 milliards et 1,4 milliard d' euros levés respectivement.

Une fois n' est pas coutume, la deuxième place du classement mensuel est occupée par le français Crédit Mutuel, qui draine 4,7 milliards d' euros en novembre, juste devant State Street, avec 4,2 milliards d' euros. Trois autres groupes français figurent dans le top 10 : La Française (+2,2 milliards d' euros), BNP Paribas Asset Management (+2,1 milliards) et BFT, une filiale d' Amundi (+2,03 milliards).

A noter dans la catégorie fonds diversifiés la présence du britannique Virgin, qui attire 2,2 milliards d' euros, grâce à ses fonds Virgin Money Pension Growth 3 A Acc et le Virgin Money Growth 3 A Acc. La société de gestion allemande Flossbach von Storch s' illustre aussi dans ce classement avec 600 millions d' euros de collecte.

Novembre a encore été un mois positif pour le secteur européen des fonds, avec des souscriptions nettes de 74,7 milliards d' euros. La collecte a été tirée par les fonds actions (+63,4 milliards d' euros), tandis que les fonds obligataires ont attiré 7,6 milliards d' euros. Sur le total, les ETF ont représenté 17,6 milliards d' euros de flux.