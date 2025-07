BlackRock commence à intégrer des actifs non cotés dans les plans de retraite

BlackRock a été choisi par Great Gray Trust Company aux Etats-Unis pour fournir un plan d’investissement personnalisé exposé aux actifs cotés et non cotés pour la première solution de retraite à date cible de Great Gray comprenant des expositions au capital-investissement et au crédit privé, annonce un communiqué du géant américain. Les offres de BlackRock en matière d’actions indicielles, d’obligations indicielles et de capital-investissement ont également été sélectionnées pour composer cette solution.

Great Gray est l’un des principaux fournisseurs de services fiduciaires et administratifs pour les Collective Investment Trusts, gérant plus de 210 milliards de dollars (au 31 mars 2025). BlackRock et Great Gray entretiennent une relation commerciale depuis 2013. Wilshire Advisors, l’un des principaux fournisseurs de services d’investissement et de conseil, supervisera la mise en œuvre de la stratégie, y compris la gestion des liquidités.

Il s’agit d’une première étape vers l’intégration d’actifs non cotés dans les plans de retraite aux Etats-Unis. BlackRock estime que le portefeuille du futur comprendra 50?% d’actions cotées, 30?% de titres obligataires et 20?% de marchés privés.

Selon un article du Wall Street Journal, BlackRock va lancer son propre fonds à date cible 401(k) avec une allocation de 5 à 20?% au non-coté, en fonction de l'âge de l’investisseur, au premier semestre 2026.

L'Agefi