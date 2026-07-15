BlackRock-Bénéfice au-dessus des attentes au T2, les actifs atteignent le niveau record de $15.000 mds

BlackRock BLK.N a fait état mercredi d'un bénéfice au-dessus des attentes au second trimestre, grâce à une reprise boursière qui a fait grimper la valeur des actifs de ses clients et à un afflux massif de capitaux vers ses fonds négociés en Bourse (ETF).

Les actifs gérés par la société new-yorkaise ont atteint le niveau record de 15.340 milliards de dollars (13.440 milliards d'euros) au cours du trimestre, contre 12.530 milliards un an plus tôt et 13.890 milliards au premier trimestre.

Les principaux indices boursiers américains ont clôturé le mois de juin avec leurs plus fortes hausses trimestrielles depuis 2020, grâce à un optimisme croissant concernant les résultats des entreprises et à des investisseurs qui ont su faire abstraction de la volatilité provoquée par le conflit au Moyen-Orient.

L’indice de référence S&P 500 .SPX , qui regroupe les actions américaines à grande capitalisation, a progressé de 15% au cours du trimestre.

BlackRock, le plus grand gestionnaire d’actifs au monde, a attiré 192 milliards de dollars de liquidités de ses clients au cours de cette période, grâce notamment à la bonne santé de sa gamme d’ETF iShares. Ce chiffre est à comparer aux 68 milliards de dollars enregistrés un an plus tôt et aux 130 milliards de dollars du premier trimestre.

Les produits actions ont représenté 71,6 milliards de dollars de flux nets au cours du trimestre, tandis que les produits à revenu fixe ont représenté 92 milliards de dollars.

"Les fondamentaux du marché sont solides et bien étayés, avec des marges plus élevées et une dynamique de bénéfices stimulée par les nouvelles technologies. L’ampleur et la profondeur de nos relations avec nos clients à l’échelle mondiale n’ont jamais été aussi grandes", a déclaré le directeur général de BlackRock, Larry Fink, dans un communiqué.

Sur une base ajustée, BlackRock a réalisé un bénéfice de 13,91 dollars par action au cours du trimestre clos le 30 juin, dépassant les prévisions de 12,59 dollars, selon les estimations compilées par LSEG.

La société a également revu à la hausse son programme de rachat d’actions prévu pour 2026, le portant de 1,8 milliard à 2 milliards de dollars.

Dans les échanges pré-marché, l'action BlackRock prenait environ 6% mercredi.

(Rédigé par Arasu Kannagi Basil à Bangalore et Lewis Krauskopf à New York ; version française Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)