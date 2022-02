BlackRock affirme son soutien au pétrole aux fonds de pension texans

(NEWSManagers.com) - On ne plaisante pas avec l’or noir au Texas, et des gérants pourraient perdre la clientèle des fonds de pension de l’Etat. Le gouverneur du Texas avait pris la plume le 19 janvier 2022 pour demander au Contrôleur de l’Etat, Glenn Hegar, qui supervise les fonds de pension locaux, de placer BlackRock en tête de la liste des entreprises financières qui mettent l’industrie pétrolière texane à l’index.

La traditionnelle lettre aux patrons d’entreprises de Larry Fink, directeur général du gérant d’actifs, venait en effet de sortir, réaffirmant l’engagement de BlackRock à atteindre la neutralité carbone. Une ambition vécue comme hostile par le gouverneur, surtout que le gérant avait voté avec les activistes l’an passé pour renouveler le conseil d’administration d’Exxon afin de contraindre la compagnie pétrolière texane à entamer sa transition énergétique.

« Alors que vous préparez la liste officielle des entreprises qui boycottent les entreprises productrices d’énergie, je vous demande d’y inclure BlackRock, et toutes les entreprises similaires qui ont choisi de faire du mal aux entreprises texanes du pétrole et du gaz en les boycottant en violation de la loi 13 du Sénat, a écrit Dan Patrick, le gouverneur du Texas, au Contrôleur. Si Wall Street tourne le dos au Texas et à notre florissante industrie pétrolière, alors le Texas ne fera pas affaire avec Wall Street. »

Texas adios ?

La loi 13, dite « loi de protection de l’investissement dans le pétrole et le gaz », est entrée en vigueur en septembre 2021. Elle impose des devoirs spécifiques en matière d’investissement aux entités de l’Etat, qui sont les fonds de pension des employés de l’Etat, des enseignants, des employés municipaux, des employés des comtés et districts, des employés des services d’urgence et le fonds permanent des écoles.

Le Contrôleur de l’Etat doit ainsi dresser une liste de gérants d’actifs « anti-pétrole », leur écrire pour vérifier leur position et si elle est confirmée, demander aux fonds de cesser la relation avec le gérant. Au moins 50% des actifs confiés doivent être désinvestis dans les 180 jours, et 100% avant 360 jours. Des aménagements sont prévus pour les investissements indirects, les fonds passifs et le capital investissement.

Le fonds de pension des enseignants du Texas disposait de 197 milliards de dollars sous gestion au 30 juin 2021, ce qui en fait le 6e fonds de pension public américain. Il a confié environ 2,5 milliards de dollars (2,2 milliards d’euros) d’actifs à BlackRock, selon Reuters. Après avoir reçu la lettre du Contrôleur Hegar pour vérifier sa position envers les énergies fossiles, BlackRock a rencontré l’équipe du gouverneur. Le gérant l’a assurée de son dévouement au secteur : « Nous allons continuer à investir dans les énergies fossiles et à les soutenir, y compris au Texas », assure un document signé par la responsable des affaires externes de BlackRock, Dalia Blass.

BlackRock n’est toutefois pas le seul gérant d’actifs à avoir pris l’engagement d’atteindre la neutralité carbone avant 2050 qui froisse tant les texans : la principale initiative internationale dans le domaine compte 236 signataires.