BlackRock adopte un service de calcul pour ses ETF européens

(NEWSManagers.com) - La société de gestion américaine BlackRock est devenue le premier utilisateur du service de calcul en temps réel de valeurs nettes d’inventaire indicatives pour fonds indiciels cotés (ETF) lancé par l’opérateur de marchés américain Tradeweb. Le gestionnaire a adopté cette solution – Tradeweb iNAVs – pour sa gamme d’ETF iShares distribuée en Europe.

Concrètement, le service de Tradeweb calcule et publie, toutes les 15 secondes durant les heures de trading, la valeur nette d’inventaire d’un ETF sur la base du cours des titres qui le composent. L’objectif étant de déterminer le prix le plus juste pour l’ETF. Le calcul s’appuie sur des données de la plateforme de Tradeweb sur un outil de pricing automatisé et intelligent développé par l'opérateur de marché. « Le processus est similaire à l'établissement de la VNI de clôture officielle d'un fonds, mais il est effectué en intrajournalier », précise Tradeweb dont le service s'applique aux ETF obligataires, actions, de matières premières et de fonds de fonds.

Tradeweb, qui avait signé un partenariat sur plusieurs années avec BlackRock en décembre dernier, assure dans un communiqué avoir constaté une demande grandissante de fournisseurs d’ETF et de clients institutionnels pour un tel service.