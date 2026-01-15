BlackRock: Actifs sous gestion record de $14.040 mds, reprise des marchés au T4

Le logo de BlackRock est visible à l'extérieur de ses bureaux à New York

Le plus grand gestionnaire d'actifs au monde, BlackRock, a fait état jeudi d'un ‍bénéfice en hausse au quatrième trimestre, porté par une reprise des marchés qui a augmenté les revenus de commissions et ‌porté ses actifs sous gestion à un niveau record de 14.040 milliards de dollars (12.070 milliards d'euros).

BlackRock a annoncé ​un bénéfice ajusté de 2,18 milliards de dollars, soit ⁠13,16 dollars par action, pour le trimestre clos le 31 décembre, contre 1,87 milliard de dollars ⁠et 11,93 dollars ‍par action, un an plus tôt.

Avec le ralentissement ⁠de l'inflation et le tassement du marché de l'emploi, la Réserve fédérale américaine s'est montrée plus accommodante, ce qui ​a entraîné d'importantes entrées dans les produits à revenu fixe de BlackRock.

Le total des flux entrants de produits à revenu ⁠fixe est passé de 23,78 milliards de dollars ​à 83,77 milliards de dollars au quatrième trimestre.

Les ​actifs gérés par ​BlackRock ont atteint 14.040 milliards de dollars au cours du ​trimestre, contre 11.550 milliards ⁠de dollars un an plus tôt.

Les entrées nettes à long terme ont totalisé environ 267,8 milliards de dollars, tirées par la vigueur continue de l'activité des fonds indiciels négociés en ‌bourse (ETF), qui suivent les marchés financiers, principal moteur de la croissance organique de l'entreprise.

Dans les échanges avant-Bourse, le titre gagne 1,7% à 1.109,97 dollars.

(Rédigé par Prakhar Srivastava à Bangalore et Lewis Krauskopf à New York ; version française Coralie Lamarque ; édité ‌par Augustin Turpin)