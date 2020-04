Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BlackRock-Actifs sous gestion et bénéfices en forte baisse au T1 Reuters • 16/04/2020 à 13:11









16 avril (Reuters) - BlackRock BLK.N , le numéro un mondial de la gestion d'actifs, a annoncé jeudi que ses actifs sous gestion avaient chuté de près de 1.000 milliards de dollars au premier trimestre, la tempête boursière provoquée par la pandémie de coronavirus ayant incité certains clients à retirer une partie de leurs avoirs de ses fonds vedettes. Le groupe américain a vu son bénéfice net baisser de 23% sur les trois premiers mois de l'année, les investisseurs s'étant reportés sur des produits moins rentables tandis que ses coûts augmentaient. Il affiche 6.470 milliards de dollars (5.950 milliards d'euros environ) d'actifs sous gestion fin mars contre 7.430 milliards fin décembre. Le premier trimestre, durant lequel l'indice Standard & Poor's 500 .SPX a chuté de près de 20%, se solde pour BlackRock par un bénéfice net de 806 millions de dollars, soit 5,15 dollars par action, contre 1,05 milliard (6,61 dollars/action) sur la période correspondante de l'an dernier. Les coûts d'exploitation sont en hausse de 43% sur un an à 3,03 milliards de dollars. Les fonds indiciels (ETF) durables de la filiale spécialisée iShares ont enregistré un trimestre record avec 10 milliards de dollars d'afflux de capitaux nets, a déclaré le directeur général, Larry Fink. (Noor Zainab Hussain et Bharath Manjesh à Bangalore, Saqib Ahmed à New York, version française Marc Angrand)

Valeurs associées S&P 500 INDEX Index Ex -0.15% BLACKROCK NYSE -2.98%