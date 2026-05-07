BlackRock a réduit de 5 % la valeur de son fonds de crédit privé au premier trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions et des citations tirées des documents déposés) par Matt Tracy

Le gestionnaire d'actifs BlackRock a réduit la valeur de son fonds de crédit privé, BlackRock TCP Capital Corp TCPC.O , au premier trimestre, a-t-il annoncé jeudi.

La valeur liquidative par action de BlackRock TCP Capital Corp a chuté d'environ 5% à sa juste valeur, pour s'établir à 6,72 dollars au cours du trimestre, selon la publication de ses résultats.

Les investisseurs ont examiné de plus près les portefeuilles des fonds de crédit privés connus sous le nom de sociétés de développement commercial, alors que les progrès de l'intelligence artificielle menacent les modèles économiques des entreprises du secteur des logiciels.

Son taux de créances non productives, c'est-à-dire le pourcentage de son portefeuille présentant un retard important dans le paiement des intérêts, a baissé à 2.8% à la juste valeur au premier trimestre, contre 4% au trimestre précédent, a-t-il indiqué.

Le fonds a enregistré 32,7 millions de dollars de pertes nettes réalisées au premier trimestre, selon ses documents déposés. Il a également fait état de 2 millions de dollars de pertes nettes non réalisées, qu'il a attribuées à des pertes sur des prêts accordés à la société de logiciels en difficulté Pluralsight et à d'autres entreprises.

Six sociétés de son portefeuille ont représenté environ les deux tiers de la baisse de sa valeur liquidative, tandis qu'environ 91% de cette baisse était due à des investissements souscrits en 2021 ou avant, a-t-il ajouté.

“Certaines de ces entreprises ont bénéficié d'une forte demande pendant la pandémie, mais ont depuis vu leurs résultats s'affaiblir”, a déclaré le fonds.

“De plus, comme ces investissements ont été réalisés dans un contexte de taux d'intérêt bas, plusieurs d'entre eux ont eu du mal à s'adapter à une période de hausse soutenue des taux d'intérêt.”

BlackRock TCP a racheté plus de 156.000 actions pour un coût total de 600.000 dollars depuis le 1er avril, dans le cadre de son plan de rachat d'actions précédemment approuvé, a-t-il indiqué.

Au quatrième trimestre, des événements spécifiques à certains émetteurs ont entraîné une baisse de 19% de la valeur liquidative, six sociétés du portefeuille représentant les deux tiers de cette baisse.