BlackRock a moins voté en faveur des résolutions d’actionnaires sur l’environnement et le social

- BlackRock a voté en faveur de 26 résolutions d’actionnaires sur les sujets environnementaux et sociaux lors des assemblées générales qui se sont tenues sur les douze mois à fin juin, soit environ 7?% des 399 qui ont été présentées dans le monde entier. Selon son dernier rapport annuel d’engagement actionnarial publié mercredi 23 août, la plus grande société de gestion au monde, avec 9.425 milliards de dollars d’encours sous gestion, indique avoir soutenu 14 résolutions sur les 164 qui concernaient le climat et le capital naturel et 12 résolutions sur les 235 qui portaient sur l’impact de l’entreprise sur les personnes.Ce taux de 7?% est bien inférieur à celui de 22?% (71 au total dont 38 sociales et 33 environnementales sur 321 votées) enregistré lors de la saison précédente. A lire aussi: Le patron de BlackRock « esquive le combat » sur l'ESG, selon un ancien dirigeant Ce recul intervient alors que « les actionnaires ont déposé un nombre record de résolutions » au cours des assemblées générales sur la période 2022-2023 et que, parallèlement, « la qualité des résolutions continue à décliner », plaide Joud Abdel Majeid, responsable mondiale de l’investment stewardship de BlackRock, dans son introduction au rapport. « Aux Etats-Unis, nous avons assisté à une augmentation de 34?% des résolutions d’actionnaires centrées sur les risques climat et capital naturel (environnementales), ainsi que celles sur les impacts sur les personnes (sociales) », détaille-t-elle.Des résolutions trop prescriptives« De nombreuses résolutions allaient trop loin, étaient dépourvues de logique économique, ou étaient simplement redondantes », résume Joud Abdel Majeid. « Elles ont obtenu moins de soutien de la part des actionnaires, dont BlackRock, que les années précédentes », explique-t-elle. L’an dernier, la société de gestion avait déjà relevé que les résolutions étaient parfois trop prescriptives.Sur le sujet de la gouvernance, un sujet sans doute plus matûre que l’environnement et le social, BlackRock a soutenu 45 résolutions d’actionnaires sur 414, soit environ 11?%. Tous sujets confondus, BlackRock a apporté son vote à environ 9?% de toutes les résolutions d’actionnaires (813) sur lesquelles elle a été appelée à voter.La société de gestion américaine a par ailleurs voté dans 89?% des cas en faveur de l’élection des administrateurs. Lorsqu’elle s’y est opposée, la raison principale était relative à des inquiétudes sur la gouvernance, comme la qualité et la composition du conseil d’administration, et la rémunération des dirigeants.Au total, BlackRock a rencontré plus de 2.600 sociétés cotées sur 49 marchés différents au cours de 4.000 réunions d’engagement lors de la saison 2022-2023. Le gestionnaire américain s’est prononcé sur plus de 171.500 résolutions lors de 18.000 assemblées générales sur 69 marchés entre juillet 2022 et fin juin 2023. A lire aussi: Le patron de BlackRock fait l’objet d’attaques personnelles concernant l’ESG

Laurence Marchal