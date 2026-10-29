BlackLine fait son entrée sur le marché européen du cloud de confiance aux côtés de S3NS

BlackLine s’associe à S3NS pour proposer ses services sur une infrastructure cloud de confiance en France, répondant ainsi aux exigences strictes en matière de résidence des données et de réglementation.

Thales sera le premier client à déployer la plateforme BlackLine sur le cloud de confiance PREMI3NS de S3NS.

Ce partenariat élargit l’éventail des options d’infrastructure sécurisée proposées par BlackLine, permettant ainsi aux organisations soumises à des exigences réglementaires strictes d’adopter des opérations financières basées sur l’IA tout en bénéficiant d’un meilleur contrôle des données.





PARIS et LOS ANGELES, 29 oct. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- BlackLine, Inc. (Nasdaq : BL), fournisseur de la plateforme Agentic Financial Operations Platform™ destinée aux directions financières, et S3NS, une coentreprise contrôlée par Thales en partenariat avec Google Cloud, ont annoncé aujourd’hui leur collaboration en France pour une nouvelle offre hébergée sur une infrastructure cloud sécurisée, élargissant ainsi la présence de BlackLine sur le marché européen du cloud. Cette alliance stratégique permet aux organisations soumises à des exigences strictes en matière de résidence et de souveraineté des données de moderniser leurs opérations financières tout en conservant un contrôle accru sur le lieu et la manière de gérer leurs données.

Thales, leader mondial dans les domaines de la défense, de l’aérospatiale, de la cybersécurité et du numérique, sera le premier client à mettre en œuvre la plateforme de BlackLine sur cette nouvelle infrastructure. La plateforme fonctionnera sur PREMI3NS, l’offre de cloud de confiance proposée par S3NS. Pour accompagner ce déploiement, la division des services numériques de Thales assurera la mise en œuvre et l’exploitation de la solution dans l’environnement local, soulignant ainsi le double rôle de l’entreprise en tant que client phare et partenaire d’intégration clé.

Cet investissement permet à BlackLine de mieux accompagner les organisations opérant dans des environnements européens hautement réglementés, où le contrôle des données, la sécurité et les exigences réglementaires constituent des enjeux de plus en plus importants dans le cadre de l’adoption du cloud et de l’IA. « Dans la finance, la confiance n’est pas négociable. À mesure que l’IA prend en charge des tâches de plus en plus cruciales, les organisations doivent pouvoir se fier non seulement à la précision, à la transparence et à la gouvernance de cette technologie, mais aussi à l’emplacement de leurs données financières les plus sensibles et à la manière dont celles-ci sont contrôlées », a déclaré Philippe Omer Decugis, vice-président principal et directeur général pour la région EMEA chez BlackLine. « Par conséquent, la maîtrise des données et la conformité réglementaire prennent une importance croissante dans les discussions autour de l’IA. Grâce à cet investissement, nous offrons aux organisations un moyen d’intégrer une IA de confiance à leurs opérations financières tout en répondant aux exigences strictes de souveraineté auxquelles les entreprises sont soumises. »

La solution Agentic Financial Operations Platform™ de BlackLine, optimisée par Studio360 et l’IA Verity™, permet aux équipes financières et comptables d’harmoniser les données, d’automatiser les processus complexes et d’orchestrer les flux de travail liés aux opérations financières stratégiques. Ses agents IA exécutent des tâches financières spécialisées, allant de la préparation des rapprochements comptables à la mise en correspondance des transactions, tout en laissant aux responsables financiers le contrôle total. Ce modèle de déploiement sur un cloud sécurisé met ces capacités à la disposition des organisations qui ont besoin d’un contrôle accru sur l’emplacement et l’exploitation de leurs données financières.

« Chez S3NS, notre mission est de permettre aux organisations de se moderniser grâce à des technologies cloud de pointe, tout en répondant aux exigences les plus strictes en matière de contrôle des données et de conformité réglementaire », a déclaré Cyprien Falque, PDG de S3NS . « En fournissant la base cloud sécurisée nécessaire à BlackLine, nous créons un environnement où les organisations peuvent adopter des solutions avancées de gestion financière tout en conservant le contrôle et les protections requis pour leurs charges de travail les plus sensibles. »

« La souveraineté des données n’est pas une option pour une entreprise comme Thales, c’est un principe fondamental. Être les premiers à mettre en œuvre l’offre de cloud de confiance de BlackLine reflète notre engagement à intégrer des fonctionnalités financières avancées reposant sur l’IA dans nos opérations, mais sans compromettre la sécurité et le contrôle exigés par notre activité », a déclaré Stéphanie Pétris, vice-présidente chargée de la transformation financière du groupe chez Thales.

Cette nouvelle offre française, en collaboration avec S3NS, s’inscrit dans le cadre de la stratégie d’investissement globale de BlackLine dans la sécurité, la gouvernance et l’IA de confiance, notamment sa certification ISO/IEC 42001:2023 pour son système de gestion de l’intelligence artificielle. Elle s’inscrit également dans la continuité du développement continu de la présence mondiale de BlackLine dans le cloud et du renforcement de son infrastructure de confiance, accompagnant ainsi ses clients dans le déploiement à grande échelle de la finance numérique et de l’IA au sein d’environnements de plus en plus complexes.

À propos de BlackLine

BlackLine (Nasdaq : BL) fournit une infrastructure de confiance aux directions financières à l’ère de l’IA et permet d’envisager un avenir où les directions financières jouent un rôle moteur dans l’adoption de l’IA agentique en s’appuyant sur la connaissance des données, l’intégrité et la confiance. Optimisée par Studio360 et l’IA Verity™, la solution Agentic Financial Operations Platform™ de BlackLine permet aux directions financières de déployer l’IA à grande échelle dans les processus « Record-to-Report » (de l’enregistrement comptable au reporting) et « Invoice-to-Cash » (de la facturation à l’encaissement), ainsi que dans les autres processus dont la fonction finance assure le contrôle et exige un haut niveau d’intégrité à chaque étape. En unifiant les données et en intégrant l’IA à des processus fiables de bout en bout, BlackLine fait évoluer la finance et la comptabilité en les faisant passer d’une simple fonction de reporting de l’activité à une orchestration en temps réel. Grâce à des investissements en recherche et développement à la pointe du secteur et des pratiques de sécurité de premier plan, près de 4 300 clients issus de multiples secteurs font confiance à BlackLine pour accompagner leur organisation vers l’avenir. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site blackline.com .

À propos de Thales

Thales (Euronext Paris : HO) est un leader mondial des technologies de pointe dans les secteurs de la défense, de l’aérospatiale, de la cybersécurité et du numérique. Son portefeuille de produits et de services innovants contribue à relever plusieurs défis majeurs : la souveraineté, la sécurité, le développement durable et l’inclusion. Le groupe consacre 4,5 milliards d’euros par an à la recherche et au développement dans des domaines clés, en particulier pour les environnements critiques, tels que l’intelligence artificielle, la cybersécurité, les technologies quantiques et le cloud. Thales compte plus de 85 000 collaborateurs répartis dans 65 pays. En 2025, le groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 22,1 milliards d’euros.

À propos de S3NS

Fruit d’une alliance entre Thales, leader mondial de la protection des données et de la cybersécurité, et Google Cloud, l’un des principaux fournisseurs mondiaux de technologies cloud, S3NS propose aux institutions publiques et aux entreprises privées qui souhaitent mieux protéger leurs données les plus sensibles des solutions de cloud public hautement sécurisées pour accompagner leur transition vers un cloud de confiance, en conformité avec le cadre de référence SecNumCloud défini par l’ANSSI, l’Agence nationale française de la sécurité des systèmes d’information. S3NS est une société de droit français détenue à 100 % par Thales.

Contact presse

Marion Bonnet, responsable des relations presse chez Thales et S3NS

Marion.bonnet@thalesgroup.com

+33 6 60 38 48 92

Contact presse

David Brightman, vice-président chargé de la marque et des affaires générales chez BlackLine

Media.Relations@BlackLine.com