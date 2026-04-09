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BlackBerry termine son exercice 2025-26 en beauté
information fournie par Zonebourse 09/04/2026 à 15:08

BlackBerry est attendu en forte hausse à l'ouverture de Wall Street, dans le sillage de la publication d'un bénéfice net ajusté en croissance annuelle de 92% à 34 MUSD (soit 0,06 USD par action) au titre de son 4e trimestre 2025-26.

Toujours en données ajustées (non-GAAP), le Canadien a vu son EBITDA croître de 71% à 36,1 MUSD, et sa marge brute s'améliorer de 5 points à 78,2%, pour des revenus en croissance de 10% à 156 MUSD, tirés en particulier par sa division QNX ( 20% à 78,7 MUSD).

"QNX est désormais un leader incontesté dans l'automobile, intégrée dans plus de 275 millions de véhicules à travers le monde, avec un élan croissant dans la robotique, l'IA physique et d'autres marchés adjacents", selon le CEO John J. Giamatteo.

Les communications sécurisées ( 8% à 72,5 MUSD) sont quant à elles revenues à leur croissance, "emmenées par une demande accélérée de solutions de souveraineté numérique et par l'expansion des budgets de défense".

Pour son 1er trimestre 2026-27, le groupe de logiciels et de services intelligents anticipe un BPA ajusté de 0,02 à 0,03 USD, un EBITDA ajusté entre 14 et 22 MUSD, ainsi que des revenus entre 132 et 140 MUSD.

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