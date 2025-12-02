Blackbaud bénéficie d'un partenariat avec Anthropic

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 décembre - ** Les actions du fournisseur de logiciels en nuage Blackbaud BLKB.O en hausse de 3,2 % à 59,20 $

** BLKB annonce un partenariat avec la société d'intelligence artificielle Anthropic pour lancer le nouveau connecteur "Claude for Work", qui permettra aux professionnels des organisations à but non lucratif d'accéder aux données de BLKB

** Les données et l'expertise de Blackbaud, combinées aux informations sûres et exploitables de Claude, permettront aux professionnels des organisations à but non lucratif d'approfondir leurs relations, de découvrir de nouvelles opportunités et d'accélérer le travail axé sur la mission", déclare Elizabeth Kelly, directrice d'Anthropic

** Jusqu'à la dernière clôture, le titre BLKB avait chuté de 22 % depuis le début de l'année