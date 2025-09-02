Black Rock Coffee souhaite lever jusqu'à 265 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis

Black Rock Coffee Bar vise à lever jusqu'à 264,7 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis, a déclaré la chaîne de cafés mardi.