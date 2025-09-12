Black Rock Coffee Bar valorisé à 1,27 milliard de dollars alors que les actions bondissent lors de leur entrée sur le Nasdaq

Les actions de Black Rock Coffee Bar

BRCB.O ont augmenté de 32,5 % lors de leurs débuts sur le Nasdaq vendredi, valorisant la chaîne de cafés à 1,27 milliard de dollars.