Black Creek dépasse les 5% du capital de Worldline
information fournie par Zonebourse 03/10/2025 à 14:37
La société de gestion canadienne a précisé détenir, pour le compte desdits clients et fonds, 14 239 254 actions Worldline représentant autant de droits de vote, soit 5,01% du capital et 4,33% des droits de vote du groupe de solutions de paiement.
Valeurs associées
|3,0310 EUR
|Euronext Paris
|-2,76%
