Black Creek dépasse les 5% du capital de Worldline
information fournie par Zonebourse 03/10/2025 à 14:37

Black Creek Investment Management, agissant pour le compte de clients et de fonds, a déclaré à l'AMF avoir franchi indirectement en hausse, le 30 septembre, le seuil de 5% du capital de Worldline , au résultat d'une acquisition d'actions sur le marché.

La société de gestion canadienne a précisé détenir, pour le compte desdits clients et fonds, 14 239 254 actions Worldline représentant autant de droits de vote, soit 5,01% du capital et 4,33% des droits de vote du groupe de solutions de paiement.

