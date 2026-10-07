BKV en hausse grâce à un contrat de fourniture d'équipements pour un projet énergétique au Texas

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 octobre - ** Le cours de l'action du producteur de gaz naturel BKV Corp BKV.N progresse de 10,3 % pour atteindre 24,33 dollars

** La société signe un contrat de fourniture d'équipements pour un projet de centrale électrique au gaz prévu au Texas, soutenu par un accord de soutien aux coûts conclu avec un hyperscaler

** Le fournisseur fournira environ 1 200 MW d’équipements de production d’électricité, les livraisons devant débuter en septembre 2028

** L’accord de soutien couvre environ 90 % des paiements dus par BKV au titre du contrat de fourniture d’équipements jusqu’au 31 mars 2027

** Les 11 sociétés de courtage attribuent toutes à l’action la recommandation “acheter” ou supérieure; le cours-cible médian est de 35 dollars – données compilées par LSEG

** En tenant compte des fluctuations intrajournalières, BKV affiche une baisse de 10,5 % depuis le début de l'année