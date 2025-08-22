BJ Wholesale Club perd du terrain après un chiffre d'affaires trimestriel insuffisant

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

** Les actions du distributeur BJ's Wholesale Club Holdings BJ.N ont baissé de 2 % à 104 dollars avant le marché ** Les ventes trimestrielles de BJ's sont inférieures aux estimations, en raison de la baisse des prix des carburants ** Cependant, la société dépasse les estimations de bénéfices pour le trimestre ** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a progressé d'environ 19 % depuis le début de l'année