BJ's Wholesale: objectif de BPA rehaussé pour 2025
'Nous sommes satisfaits de la performance de l'activité depuis le début de l'année et sommes confiants dans les perspectives pour le second semestre', explique Laura Felice, la CFO de la chaine de magasins-entrepôts.
Sur son deuxième trimestre, BJ's Wholesale a vu son BPA ajusté augmenter de 4,6% à 1,14 dollar, pour des revenus en croissance de 3,4% à 5,38 milliards de dollars. Hors effet de l'essence, les ventes comparables ont augmenté de 2,3%.
'Notre modèle d'affaires continue sur sa lancée, à mesure que nous augmentons le nombre de membres (à un record de huit millions) et gagnons des parts de marché, même dans un environnement mouvant', commente son PDG Bob Eddy.
Valeurs associées
|106,240 USD
|NYSE
|0,00%
