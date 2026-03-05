BJ's Wholesale Club perd du terrain après des prévisions de bénéfices pour l'exercice 26 revues à la baisse

5 mars - ** Les actions de l'enseigne de discount BJ's Wholesale Club BJ.N chutent de 4 % à 95,50 $ en pré-commercialisation après que la société ait prévu un bénéfice pour l'année fiscale 26 inférieur aux estimations

** La société prévoit un bénéfice par action ajusté pour l'année fiscale 26 entre 4,4 et 4,6 dollars, en dessous de l'estimation moyenne des analystes de 4,65 dollars - données compilées par LSEG

** Prévoit des dépenses d'investissement d'environ 800 millions de dollars au cours de l'exercice 26 pour l'ouverture de nouveaux clubs et l'amélioration de son réseau de distribution

** Dépasse les estimations de bénéfices du 4ème trimestre pour le 11ème trimestre consécutif grâce à la croissance du nombre de membres, des ventes numériques et du trafic

** Le chiffre d'affaires du 4ème trimestre de 5,57 milliards de dollars dépasse légèrement les attentes

** 11 analystes maintiennent une note d'achat ou plus élevée sur BJ, 12 maintiennent une note de "conserver" et un maintient une note de "vendre"; l'objectif de cours médian est de 110 $

** A la dernière clôture, BJ a progressé de 11 % depuis le début de l'année, après des gains marginaux en 2025