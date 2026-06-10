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BizLink va racheter Interplex Datacom pour 850 millions de dollars afin de développer ses activités dans le domaine des centres de données
information fournie par Reuters 10/06/2026 à 11:38

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails sur le conseiller et la performance des actions aux points 8 et 9)

BizLink Holding 3665.TW , fabricant de câbles et de connecteurs coté à Taïwan, a annoncé mercredi avoir conclu un accord en vue d'acquérir la société singapourienne Interplex Datacom pour une valeur d'entreprise de 850 millions de dollars en numéraire, dans le cadre de son expansion dans le secteur de la connectivité et des infrastructures pour centres de données.

* L'accord comprend également une contrepartie conditionnelle pouvant atteindre 50 millions de dollars, a précisé BizLink dans un communiqué.

* Interplex Datacom est une division d'Ennovi, une société du portefeuille de fonds gérés par Blackstone BX.N .

* Interplex Datacom fournit des solutions d'interconnexion sur mesure et des produits mécaniques de haute précision, notamment des composants utilisés dans les racks de serveurs d'IA.

* Elle est présente en Chine, au Vietnam, en Malaisie et en Thaïlande, et emploie plus de 1 900 personnes.

* Selon le communiqué, la société a généré un chiffre d'affaires d'environ 392 millions de dollars au cours des 12 mois clos le 31 mars 2026.

* BizLink a déclaré que cette acquisition renforcerait son portefeuille d'infrastructures et l'aiderait à proposer une gamme plus large de produits pour centres de données, alors que la demande en infrastructures d'IA augmente en Asie.

* La transaction devrait être finalisée au cours du second semestre 2026, sous réserve des conditions de clôture habituelles. BizLink prévoit de financer l'opération à l'aide de ses liquidités et d'un financement par emprunt auprès de Citigroup C.N .

* Citi est le conseiller financier exclusif de BizLink, tandis que Baker McKenzie est son conseiller juridique.

* Les actions de BizLink ont grimpé de 41,8 % depuis le début de l'année, ce qui lui confère une capitalisation boursière de 13,3 milliards de dollars, selon les données de LSEG.

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