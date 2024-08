Bitwise acquiert ETC Group

Bitwise, fournisseur américain de fonds cotés (ETF) sur les crypto-actifs, vient d’acquérir ETC Group, un émetteurs d’ETP sur les crypto-actifs basé à Londres. L’opération permet au groupe de s’introduire en Europe et d’étoffer sa gamme de neuf ETF sur les cryptomonnaies cotés en Europe. Cela porte les actifs sous gestion de Bitwise à 4,5 milliards de dollars.

Fondée en 2019, la gamme d’ETP d’ETC Group comprend le plus grand et le plus négocié des ETP physiques bitcoin (BTCE). Tous les produits d’ETC Group sont adossés physiquement et seront renommés avec la marque Bitwise dans les mois à venir.