Bitpanda enregistre une croissance rentable au cours de l’exercice 2025

(AOF) - Bitpanda, l’une des principales plateformes européennes pour les crypto-actifs et autres actifs numériques, a dévoilé ses résultats pour l’exercice 2025. Ces derniers mettent en avant une croissance rentable et une expansion continue de ses offres destinées aux particuliers (B2C) et aux institutions (B2B), parallèlement à des investissements stratégiques soutenus dans l’entreprise. Le chiffre d’affaires ajusté a augmenté de 16% pour atteindre 371 millions d’euros en 2025.

L'Ebitda ajusté s'est élevé à 13 MEUR (2024 : 52 MEUR), un résultat qui reflète des investissements délibérés visant à accélérer le développement des produits, l'expansion réglementaire et la croissance internationale.

Bitpanda a continué à accroître sa base d'utilisateurs enregistrés, passant de 5,9 millions en 2024 à 7,4 millions à la fin de l'année 2025.

Parallèlement, l'entreprise a étendu sa base active de partenaires B2B de 9 à 16 partenaires institutionnels en Europe, intégré d'importantes institutions aux Emirats arabes unis, pénétré les marchés LATAM et APAC et lancé son offre destinée aux particuliers au Royaume-Uni.

"2025 a été une année d'accélération ambitieuse. Nous avons enregistré une forte croissance de notre chiffre d'affaires tout en réalisant des investissements stratégiques ciblés afin de positionner Bitpanda comme une plateforme d'investissement et de trading multi-actifs ainsi qu'un fournisseur d'infrastructures de marché en pleine expansion. Nous sommes idéalement positionnés pour capter la croissance structurelle à long terme alors que l'adoption des actifs numériques continue d'augmenter tant chez les investisseurs particuliers que chez les institutions", a déclaré Lukas Enzersdorfer-Konrad, CEO de Bitpanda.