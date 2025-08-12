Bitmine dégringole alors que l'entreprise de crypto-monnaie prévoit une vente d'actions supplémentaire de 20 milliards de dollars

12 août -

** Les actions de Bitmine Immersion Technologies BMNR.A ont baissé de 3% à 57,20 $ tôt mardi, la société de services et de minage de crypto-monnaies cherchant à augmenter ses capitaux propres

** BMNR a déposé tôt mardi () jusqu'à 20 milliards de dollars d'offre ATM (at-the-market), augmentant le programme global de vente d'actions à 24,5 milliards de dollars à gérer par Cantor Fitzgerald et ThinkEquity

** Avant ce dépôt, la société déclare avoir réalisé des ventes brutes globales de près de 4,5 milliards de dollars dans le cadre du prospectus précédent

** Elle prévoit d'utiliser le produit net à des fins générales, y compris le fonds de roulement, la poursuite de sa stratégie de trésorerie ethereum , le remboursement de la dette, les rachats d'actions, les dépenses d'investissement, entre autres, selon le dépôt

** Le 30 juin, la société a annoncé () un placement privé pour acheter la crypto-monnaie