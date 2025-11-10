 Aller au contenu principal
Bitmine bondit après avoir révélé des avoirs en crypto-monnaie et en espèces d'une valeur de 13,2 milliards de dollars
information fournie par Reuters 10/11/2025 à 16:12

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 novembre - ** Les actions de Bitmine Immersion Technologies BMNR.A augmentent de 4,9 % à 42,19 $

** La société d'exploitation minière de cryptomonnaies annonce des avoirs en cryptomonnaies et en liquidités d'une valeur de 13,2 milliards de dollars, dont 3,5 millions de jetons Etherum ETH=

** BMNR déclare détenir désormais 2,9 % de l'offre de jetons ETH

** Pour moi, il est évident que Wall Street est très intéressée par la symbolisation des actifs sur la blockchain", a déclaré Thomas Lee, président de la BMNR

** En incluant le mouvement de la séance, l'action BMNR a été multipliée par cinq depuis le début de l'année

