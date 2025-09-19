BitGo, la startup de conservation de crypto-monnaies, dépose une demande d'introduction en bourse aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails au fur et à mesure)

La startup BitGo, spécialisée dans la conservation de crypto-monnaies, a rendu public vendredi ses documents en vue d'une introduction en bourse aux États-Unis.

Le marché américain des introductions en bourse connaît un nouvel élan, les entreprises de crypto-monnaie suscitant un vif intérêt de la part des investisseurs après que l'incertitude tarifaire a freiné les inscriptions plus tôt cette année.

Fondée en 2013, BitGo est l'une des plus grandes sociétés de garde de crypto-monnaies aux États-Unis. Elle stocke et protège les actifs numériques pour ses clients, un rôle qui a gagné en importance à mesure que l'intérêt des institutions pour les crypto-monnaies s'accroît.

BitGo a l'intention de s'inscrire à la Bourse de New York sous le symbole "BTGO".

Goldman Sachs et Citigroup sont les principaux preneurs fermes de l'offre.