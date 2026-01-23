BitGo fait ses débuts avec une valorisation de 2,59 milliards de dollars à l'occasion de la réouverture de la fenêtre d'introduction en bourse des cryptomonnaies (22 janvier)

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Correction de l'article du 22 janvier pour indiquer que BitGo a reçu l'approbation, et non l'approbation conditionnelle, de convertir sa charte de banque fiduciaire d'État en charte nationale au paragraphe 11) par Atharva Singh et Arasu Kannagi Basil

BitGo BTGO.N a atteint une valorisation de 2,59 milliards de dollars après l'ouverture de son action en hausse de 24,6% lors de ses débuts à New York jeudi, les investisseurs s'arrachant les actions de la première introduction en bourse de crypto-monnaies en 2026.

L'action de la société de garde de crypto-monnaie a ouvert à 22,43 dollars par action, au-dessus du prix de l'offre de 18 dollars.

BitGo et certains de ses bailleurs de fonds ont vendu 11,8 millions d'actions au-dessus de la fourchette commercialisée de 15 à 17 dollars pour lever 212,8 millions de dollars.

La cotation intervient alors que la fenêtre des introductions en bourse de crypto-monnaies se rouvre après une activité tiède consécutive à la fermeture du gouvernement américain à la fin de l'année dernière. Aucun émetteur majeur lié aux cryptomonnaies n'est entré en bourse aux États-Unis au quatrième trimestre.

"L'introduction en bourse de BitGo est le premier indicateur majeur de l'appétit du marché pour les cotations de crypto-monnaies en 2026. Alors que Gemini s'est inscrit près du sommet du marché des crypto-monnaies l'année dernière, BitGo s'introduit en bourse dans les vents contraires du récent effondrement ", a déclaré Lukas Muehlbauer, associé de recherche chez IPOX.

Une approche réglementaire plus légère sous l'administration Trump a stimulé le sentiment et encouragé plusieurs entreprises liées aux crypto-monnaies à faire appel aux marchés financiers.

Le gestionnaire d'actifs cryptographiques Grayscale et la bourse Kraken font partie des acteurs du secteur considérés comme des candidats à l'introduction en bourse à court terme.

Le secteur reste toutefois volatil après une chute brutale au quatrième trimestre, ce qui place la barre plus haut pour les entreprises qui cherchent à s'introduire en bourse. Le bitcoin a chuté de 6,4 % en 2025, marquant sa première perte annuelle depuis 2022.

"En se présentant comme une "société d'infrastructure d'actifs numériques" rentable et réglementée plutôt que comme un pur jeu de jetons, BitGo est positionnée de manière à être moins sujette aux mouvements de prix quotidiens du bitcoin", a déclaré Lukas Muehlbauer.

Fondée en 2013, BitGo est l'une des rares entreprises cryptographiques rentables, ayant déclaré un revenu net de 35,3 millions de dollars au cours des neuf premiers mois de 2025.

Le mois dernier, BitGo a reçu l'approbation d'un haut régulateur bancaire américain pour convertir sa charte de banque fiduciaire d'État en charte nationale, ce qui lui permet d'opérer dans tout le pays.