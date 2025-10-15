Bitfarms glisse après avoir dévoilé ses plans de vente d'obligations convertibles d'une valeur de 300 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 octobre -

** Les actions de Bitfarms BITF.O cotées aux États-Unis ont baissé de 5,4 % après la clôture du

marché, s'établissant à 6,12 $, suite à l'annonce de plans de levée de capitaux.

** Le mineur de bitcoin s canadien annonce une offre privée () d'obligations convertibles d'une valeur de 300 millions de dollars échéant le 15 janvier 2031

** La société prévoit d'utiliser le produit net de l'offre à des fins générales de l'entreprise

** Elle a également l'intention d'utiliser le produit de l'offre ou les liquidités disponibles pour payer le coût des options d'achat plafonnées, des transactions dérivées utilisées pour aider à compenser la dilution potentielle

** La société a une capitalisation boursière d'environ 3,6 milliards de dollars, selon les données du LSEG

** Les actions, qui ont terminé en hausse de 9,8 % à 6,47 $ le mercredi, ont augmenté au cours des 10 dernières séances pour un gain d'environ 130 %. Au cours des trois derniers mois, elles ont progressé de 522%

** Les 9 analystes couvrant BITF sont tous haussiers et leur prévision médiane est de 3 $, selon les données de LSEG