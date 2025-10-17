Bitfarms chute après que la vente d'obligations convertibles a été portée à 500 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
17 octobre -
** Les actions cotées aux États-Unis de la Bitfarms BITF.O sont en baisse de 8,1 % à 4,85 $ en pré-marché après une augmentation de capital supérieure à l'objectif
** La société canadienne a annoncé jeudi en fin de journée la fixation du prix pour une offre privée de 500 millions de dollars d'obligations convertibles à 1,375 % arrivant à échéance le 15 janvier 2031 ()
** Le prix de conversion initial a été fixé à 6,86 $, soit 30 % de plus que la dernière clôture de l'action à 5,28 $
** Les actions de BITF ont terminé la séance jeudi en baisse de 18,4 %, mettant fin à une série de dix victoires consécutives, après que la société a dévoilé une offre de 300 millions de dollars () à des fins générales
** La société a également l'intention d'utiliser le produit de l'offre ou les liquidités disponibles pour payer le coût des options d'achat plafonnées; le prix plafond de 11,88 $ représente une prime de 125 % par rapport à la dernière vente de l'action ** Jusqu'à jeudi, les actions de BITF cotées aux États-Unis ont augmenté de 87% en octobre et d'environ 390% au cours des trois derniers mois ** Les 9 analystes couvrant BITF sont tous haussiers et leur PT médian est de 3$, selon LSEG
