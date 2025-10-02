Bitdefender s'associe à OVHcloud pour une cybersécurité souveraine
information fournie par Zonebourse 02/10/2025 à 16:21
La solution inclut protection des terminaux, détection et réponse aux menaces (EDR, XDR) et services managés (MDR), adaptée aux secteurs sensibles comme la finance, la santé ou l'énergie.
OVHcloud, certifié par l'ANSSI, assure un hébergement exempt de lois extraterritoriales. Selon Andrei Florescu, président de Bitdefender Business Solutions, ce partenariat permet aux entreprises de 'garder le contrôle total sur leurs données' tout en renforçant leur cybersécurité.
Ce partenariat intervient dans un contexte de pressions réglementaires accrues en Europe, alors qu'une enquête Bitdefender révèle que 35% des professionnels IT en France ont subi des pressions pour taire des incidents de cybersécurité.
Valeurs associées
|12,1700 EUR
|Euronext Paris
|-0,25%
