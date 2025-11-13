Bitdeer plonge après la vente d'actions directes et d'obligations convertibles

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 novembre - ** Les actions du mineur de bitcoin s Bitdeer Technologies BTDR.O en baisse de 22,5 % à 10,80 $ en pré-marché après une augmentation de capital ** BTDR, société basée à Singapour, annonce le prix d'une offre directe d'actions d'environ 10,7 millions d'actions à certains détenteurs de ses obligations convertibles à 5,25 % (CBs) à échéance 2029 à 13,94 $, correspondant à la dernière clôture de l'action ** Elle annonce également le prix d'une offre privée de 400 millions de dollars d'obligations convertibles à 4 % échéant en 2031

** Le prix de conversion initial de 17,77 $ représente une prime de 27,5 % par rapport au prix de l'offre directe d'actions ** Les obligations convertibles 2031 ont été commercialisées avec un coupon de 3,5 % à 4,0 % et une prime de conversion de 27,5 % à 32,5 %

** La BTDR prévoit d'utiliser le produit net de la double offre pour racheter les obligations 2029, pour l'expansion des centres de données, pour le développement et la fabrication de plates-formes d'exploitation minière basées sur des ASIC, et pour d'autres objectifs

** Barclays est l'agent de placement pour l'offre directe d'actions. Barclays, BTIG et Cantor Fitzgerald sont les teneurs de livre actifs pour les nouvelles obligations convertibles

** Les actions ont chuté mercredi pour la troisième séance consécutive, perdant ~37% cette semaine