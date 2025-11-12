Bitdeer dégringole après avoir annoncé des transactions directes sur les actions et la dette convertible

12 novembre - ** Les actions du mineur de bitcoin s Bitdeer Technologies BTDR.O ont chuté de 16,8 % à 11,60 $ après-bourse, suite à l'annonce d'une levée de fonds. ** La société BTDR, basée à Singapour, annonce une offre directe d'actions à certains détenteurs de ses obligations convertibles à 5,25 % (CBs) à échéance 2029 et une offre privée de 400 millions de dollars d'obligations convertibles à échéance 2031

** La société prévoit d'utiliser le produit net de ces deux offres pour racheter les obligations convertibles 2029, étendre ses centres de données, développer et fabriquer des plates-formes d'exploitation minière basées sur des ASIC, et pour d'autres objectifs

** La société utilisera également une partie du produit pour payer les appels plafonnés, les transactions dérivées pour compenser la dilution potentielle

** Barclays est l'agent de placement pour l'offre directe d'actions. Barclays, BTIG et Cantor Fitzgerald sont les teneurs de livre actifs pour les nouvelles obligations convertibles

** Les obligations 2031 sont commercialisées avec un coupon de 3,5 % à 4,0 % et une prime de conversion de 27,5 % à 32,5 %, selon les termes de l'accord consultés par Reuters

** BTDR a une capitalisation boursière d'environ 3 milliards de dollars, selon les données du LSEG

** Les actions ont chuté mercredi pour la troisième séance consécutive, clôturant en baisse de 7,2 % à 13,94 $. L'action a perdu ~37% cette semaine