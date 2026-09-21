Bitcoin : Fed plus restrictive et revers du CLARITY Act

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Deux vents contraires limitent la perspective d'une rupture haussière du bitcoin : le revers du CLARITY Act et une Fed plus restrictive. Ni l'un ni l'autre ne remet en cause la thèse de long terme, mais tous deux repoussent le calendrier.

Une Fed plus restrictive que prévu

L'inflation reste trop élevée et le retour vers 2 % n'a pas suffisamment progressé, tandis que l'économie et l'emploi sont décrits comme solides. La vraie surprise ne vient pas de la hausse de taux, attendue, mais du retrait des baisses anticipées jusqu'en 2027 dans le dot plot. Cela soutient le dollar et les rendements courts, et éloigne les conditions de liquidité favorables au bitcoin.

L'Iran alimentant l'inflation par le prix de l'énergie, une nouvelle hausse de taux d'ici la fin de l'année devient plausible. Un franchissement net des 80 000 dollars reste donc peu probable sans amélioration de l'inflation ou inflexion monétaire.

Le CLARITY Act repoussé, les altcoins en première ligne

Le blocage porte sur le volet éthique, les deux camps s'opposant sur la capacité des responsables politiques à tirer profit de projets crypto. Nous ne partageons pas l'idée qu'un échec cette année renvoie le texte à 2030 : il compte pour les stablecoins, dont les émetteurs sont des acheteurs marginaux croissants de la dette publique américaine.

L'effet est inégal. Le bitcoin est relativement protégé, son statut réglementaire étant déjà plus clair. Ethereum et les autres altcoins sont plus exposés, une large part de l'infrastructure de paiement en stablecoins reposant sur ces réseaux.

Le marché obligataire, porte de sortie

Les rendements des Treasuries sont historiquement élevés et les rachats limités du Trésor n'ont guère réduit la partie longue de la courbe. Une remontée des taux accroît la pression pour une réponse bien plus agressive. Dans un scénario extrême, une réponse de liquidité brutale devient un puissant catalyseur pour l'or comme pour le bitcoin, sans être le scénario central.

À court terme, le tableau reste modéré, la pression pesant surtout sur les altcoins. Le cadre de long terme demeure porteur ; c'est le calendrier qui s'éloigne.

Les ETN cryptos comportent des risques de perte en capital importants. Leur volatilité et leur exposition à des évolutions réglementaires doivent être prises en compte. Il est rappelé que les performances pastées ne préjugent pas des performances futures. Avant tout investissement, consultez le document d'informations clés et le prospectus pour évaluer si ce placement correspond à votre profil et vos objectifs financiers.

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