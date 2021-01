Bitcoin : faut-il se positionner sur la crypto qui vaut de l'or ?

Le Bitcoin, après un début d'année mitigé, fait la course en tête et pourrait s'imposer comme l'actif qui aura le plus performé en 2020 avec un cours dont la hausse a dépassé les 200 % depuis début janvier. Quelles sont les raisons de cette ascension record ? La hausse pourra-t-elle durer ? Faut-il miser sur la plus célèbre des crypto-monnaies ? Découvrez les atouts et limites de cet actif hors normes qui déchaîne les passions chez les particuliers comme chez les professionnels de la finance.

Un cours historique

Le cours de la première des monnaies virtuelle atteint des sommets. Elle a dépassé en cette fin d'année son niveau historique de 2017 pour dépasser les 22 000 dollars. Le cours du jeton a grimpé de près de 207 % depuis le début de l'année. La hausse pourra-t-elle se poursuivre indéfiniment ? Rien n'est moins sûr. Cependant, Raoul Pal, ancien gérant chez Goldman Sachs, table lui sur un cours avoisinant le million de dollars d'ici 2025 quand un analyste de Citigroup prévoie lui un cours supérieur à 315 000 dollars d'ici la fin de l'année 2021.

Une adhésion grandissante des milieux financiers

Il faut dire que le Bitcoin est porté par un une conjugaison de facteurs qui renforce son attractivité : une institutionnalisation des crypto-monnaies désormais prises très au sérieux par les banques centrales qui souhaitent émettre leurs propres tokens, un nombre d'utilisateurs croissant du Bitcoin et des autres monnaies virtuelles dans leur sillage, et surtout, la démocratisation du Bitcoin comme moyen de paiement avec la décision du géant du paiement en ligne Paypal de permettre à ses clients d'acheter, de vendre et de conserver des bitcoins et d'autres actifs numériques, en utilisant les comptes de portefeuilles en ligne de la société.

Une valeur refuge digitale

Peu à peu, le Bitcoin s'impose comme une valeur refuge. Et ce statut pourrait encore se renforcer au fil des ans car si les baby-boomers se tournent toujours vers l'or quand rien ne va plus sur les marchés, les nouvelles générations se tournent eux vers le Bitcoin. Les Millenials et la génération Z, plutôt défiants à l'égard des institutions, apprécient cet actif numérique non régulé par une banque centrale ou une quelconque organisation.

Un actif à haut risque de bulle

On le voit, le Bitcoin a de nombreuses raisons de séduire. Pour autant, rappelons qu'il s'agit d'un actif qui ne repose sur aucun actif réel et est avant tout utilisé à des fins spéculatives. Le risque de bulle restera extrêmement important tant que le Bitcoin ne sera pas davantage ancré dans l'économie réelle.

Une devise soumise à une très forte volatilité

Soulignons en outre le fait que le Bitcoin est un actif particulièrement volatil. Si sa hausse record de la fin de l'année a enthousiasmé les investisseurs, il convient de garder à l'esprit que le Bitcoin a perdu près de 40 % de sa valeur au mois de mars, alors que la pandémie explosait, signe que les cours peuvent fluctuer à la hausse comme à la baisse très rapidement et que la monnaie créée par Satoshi Nakamoto n'est en mesure d'assumer son rôle de valeur refuge que par intermittence.

Une expérience à faire avec une infime partie de son patrimoine

Il est donc absolument nécessaire de n'investir en Bitcoin qu'une toute petite partie de son patrimoine. Les placements atypiques dont le Bitcoin fait partie au même titre que l'or, le vin, la forêt, etc. ne doivent en effet représenter que 5 % de votre patrimoine (10 % pour les moins averses au risque et à condition que ces placements exotiques soient bien diversifiés). L'investissement sur le Bitcoin relève plus d'une expérience à tenter si le cœur vous en dit que d'un placement sur lequel vous pouvez compter pour valoriser un patrimoine dans la durée.