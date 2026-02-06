Bitcoin en repli : les explications de la baisse

CoinShares

Le bitcoin traverse une phase de correction marquée, son cours évoluant désormais sous le coût moyen de production estimé des mineurs cotés en Bourse, situé aux alentours de 74 600 dollars selon le département Recherche de CoinShares. Cette situation, historiquement de courte durée, mérite une analyse approfondie des indicateurs techniques et comportementaux.

Les volumes d'échange sur les ETN crypto ont atteint un record absolu de 18,5 milliards de dollars hier. Ces pics de volumes en période de baisse ont historiquement signalé une capitulation plutôt qu'une poursuite des ventes. Parallèlement, les grands détenteurs de Bitcoin (plus de 10 000 unités) ont inversé leur comportement : après avoir vendu environ 28 milliards de dollars depuis octobre, ils ont racheté près de 4,7 milliards au cours des deux dernières semaines.

Baisse des taux probable en juin ?

Le contexte macroéconomique devient plus favorable. Le rapport JOLTS sur les créations d'emploi aux Etats-Unis, publié ce jeudi 5 février, a révélé une chute des offres d'emploi à des plus bas pluriannuels, renforçant les probabilités d'une baisse des taux en juin. Cette évolution du marché du travail américain limite la marge de manœuvre pour maintenir des taux restrictifs.

Les inquiétudes récentes concernant l'informatique quantique restent largement surévaluées. Ces risques demeurent théoriques, lointains et limités à une fraction marginale des adresses Bitcoin. Le protocole dispose du temps et des solutions techniques nécessaires pour adopter une cryptographie post-quantique si besoin.

En définitive, malgré la volatilité actuelle, la thèse fondamentale du Bitcoin reste intacte : un actif monétaire rare, à offre fixe, indépendant de toute autorité centrale. Dans un environnement de confiance érodée, cette proposition de valeur conserve toute sa pertinence.

Les ETN cryptos comportent des risques de perte en capital importants. Leur volatilité et leur exposition à des évolutions réglementaires doivent être prises en compte. Il est rappelé que les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Avant tout investissement, consultez le document d'informations clés et le prospectus pour évaluer si ce placement correspond à votre profil et vos objectifs financiers.