Bitcoin : double accélération baissière, sous 106.000$ puis 103.500$
information fournie par Zonebourse 04/11/2025 à 18:15
Le BTC (-5%) s'enfonce rapidement, vers 101.700$ (ça plonge également de -7% sur l'Ethereum (3.400$),, -8% sur Solana, -8,5% sur Binance, etc.) et rejoint ainsi vers 101.000$ un fort support testé les 5 et 22 juin (en as de rupture, c'est 94.000$ dans la meilleure hypothèse, puis 73.500$ (zénith de mi-mars 2024).
Trouver un support devient crucial sur l'Ethereum : ce n'est pas un 'M' comme sur le BTC (sous 125.000$) mais une 'E/T/E' baissière qui s'ébauche et la ligne de cou est justement... 3400$.
Valeurs associées
|4,6350 USD
|NASDAQ
|-5,79%
|101 780,7658 USD
|CryptoCompare
|-4,29%
A lire aussi
-
Le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva a rejeté mardi une éventuelle incursion terrestre des États-Unis au Venezuela, réitérant sa disposition à servir de médiateur entre les deux pays. "Je ne veux pas que nous en arrivions à une invasion terrestre" au ... Lire la suite
-
par Diana Mandia Les Bourses européennes ont terminé en baisse mardi, l'enthousiasme pour l'intelligence artificielle s'étant refroidi alors que les valorisations élevées du secteur suscitent des doutes et éloignent les investisseurs du risque. À Paris, le CAC ... Lire la suite
-
PARIS (Reuters) -Le directeur général de Renault Group a préconisé mardi que la réglementation automobile en Europe soit gelée pendant au moins dix ans pour favoriser l'émergence d'une catégorie de petites voitures électriques abordables susceptibles de contrer ... Lire la suite
-
Les Bourses mondiales évoluent dans le rouge mardi, sur fond de prises de bénéfices et de méfiance face aux niveaux de valorisation colossaux des géants américains de l'intelligence artificielle. En Europe, Bourse de Paris a terminé en baisse de 0,52% et Francfort ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer