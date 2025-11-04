 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 064,00
-0,70%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Bitcoin : double accélération baissière, sous 106.000$ puis 103.500$
information fournie par Zonebourse 04/11/2025 à 18:15

Le bitcoin subit une double accélération baissière, sous 106.000$ (plancher moyen terme, testé le 10 octobre -jour de sell-off demeuré dans toutes les mémoires-et une dernière fois le 30 octobre) puis 103.500$ (éphémère 'trou d'air' du 17 octobre).
Le BTC (-5%) s'enfonce rapidement, vers 101.700$ (ça plonge également de -7% sur l'Ethereum (3.400$),, -8% sur Solana, -8,5% sur Binance, etc.) et rejoint ainsi vers 101.000$ un fort support testé les 5 et 22 juin (en as de rupture, c'est 94.000$ dans la meilleure hypothèse, puis 73.500$ (zénith de mi-mars 2024).

Trouver un support devient crucial sur l'Ethereum : ce n'est pas un 'M' comme sur le BTC (sous 125.000$) mais une 'E/T/E' baissière qui s'ébauche et la ligne de cou est justement... 3400$.


Valeurs associées

AMERICAN BITCOIN
4,6350 USD NASDAQ -5,79%
BTC/USD
101 780,7658 USD CryptoCompare -4,29%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva lors d'une interview avec des agences internationales, dont l'AFP, le 4 novembre 2025 à Belem, au Brésil ( AFP / Pablo PORCIUNCULA )
    Lula ne veut pas d'une "invasion terrestre" américaine du Venezuela
    information fournie par AFP 04.11.2025 18:33 

    Le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva a rejeté mardi une éventuelle incursion terrestre des États-Unis au Venezuela, réitérant sa disposition à servir de médiateur entre les deux pays. "Je ne veux pas que nous en arrivions à une invasion terrestre" au ... Lire la suite

  • Des touristes admirent Canary Wharf depuis Greenwich Park, à Londres
    L'Europe finit dans le rouge, l'IA jette un froid
    information fournie par Reuters 04.11.2025 18:29 

    par Diana Mandia Les Bourses européennes ont terminé en baisse mardi, l'enthousiasme pour l'intelligence artificielle s'étant refroidi alors que les valorisations élevées du secteur suscitent des doutes et éloignent les investisseurs du risque. À Paris, le CAC ... Lire la suite

  • Sommet du lobby automobile français PFA à Paris
    Renault propose de geler pour dix ans la réglementation UE pour les petits EV
    information fournie par Reuters 04.11.2025 18:29 

    PARIS (Reuters) -Le directeur général de Renault Group a préconisé mardi que la réglementation automobile en Europe soit gelée pendant au moins dix ans pour favoriser l'émergence d'une catégorie de petites voitures électriques abordables susceptibles de contrer ... Lire la suite

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    Les Bourses mondiales soufflent, les investisseurs prennent des bénéfices
    information fournie par AFP 04.11.2025 18:10 

    Les Bourses mondiales évoluent dans le rouge mardi, sur fond de prises de bénéfices et de méfiance face aux niveaux de valorisation colossaux des géants américains de l'intelligence artificielle. En Europe, Bourse de Paris a terminé en baisse de 0,52% et Francfort ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank