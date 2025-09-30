Bit Digital chute après avoir fixé le prix d'une offre de dette convertible de 135 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 septembre -

** Les actions de Bit Digital BTBT.O ont baissé de 5 % avant l'ouverture du marché à 3,04 $ après que la société a obtenu une augmentation de capital

** Le mineur d'actifs numériques basé à New York a annoncé tôt mardi le prix () d'une offre publique de 135 millions de dollars d'obligations convertibles à 5 ans portant un intérêt de 4 %.

** La taille de l'offre a été augmentée, passant de 100 millions de dollars (); le

** La société, qui a une capitalisation boursière de 1 milliard de dollars, utilisera le produit net de l'offre principalement pour acheter la crypto-monnaie ethereum ETH= , et éventuellement pour des investissements potentiels et des acquisitions.

** Barclays, Cantor Fitzgerald et

B. Riley Secs sont les teneurs de livre conjoints pour l'offre

** Jusqu'à lundi, les actions de BTBT ont augmenté de 9 % depuis le début de l'année

** En juin, BTBT a fixé le prix d'une offre d'actions de 150 millions de dollars () à 2 $ pour son pivot vers l'ETH

Les 5 analystes couvrant BTBT attribuent à l'action la note "acheter" et le PT médian est de 5,50 $, selon LSEG