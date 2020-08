Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Birmanie-Aung San Suu Kyi confirme briguer un deuxième mandat Reuters • 04/08/2020 à 11:06









RANGOUN, 4 août (Reuters) - La dirigeante birmane, Aung San Suu Kyi, a confirmé formellement mardi son intention d'être candidate à un deuxième mandat lors de l'élection prévue en novembre, un scrutin considéré comme un test grandeur nature des efforts de démocratisation du pays. Après des décennies de régime militaire, Aung San Suu Kyi, lauréate du prix Nobel de la paix en 1991, a été élue triomphalement au poste de conseillère pour l'Etat en 2016 mais a dû partager ses pouvoirs avec l'armée. Sa réputation en dehors des frontières birmanes a depuis été entachée par la politique birmane envers la minorité musulmane des Rohingya mais elle reste populaire auprès de ses concitoyens. La campagne de répression des Rohingya lancée en 2017 par l'armée a poussé plus de 730.000 membres de cette minorité à se réfugier au Bangladesh. Des enquêtes des Nations unies ont conclu que cette campagne avait été lancée avec "une intention génocidaire". En janvier, la dirigeante birmane a reconnu que des crimes de guerre avaient été commis mais elle a rejeté les accusations de génocide. Mardi, lors du dépôt de la demande d'homologation de sa candidature, Aung San Suu Kyi, 75 ans, a été applaudie par une cinquantaine de partisans réunis dans la banlieue de Rangoun, l'ancienne capitale du pays. Plusieurs d'entre eux portaient un masque rouge, signe de leur soutien à son parti, la Ligue nationale pour la démocratie (NLD). Le Parti d'union pour la solidarité et le développement (USDP), dominé par l'armée et des hauts fonctionnaires en retraite, sera le principal rival de la NLD en novembre. (Shoon Naing version française Marc Angrand, édité par Henri-Pierre André)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.