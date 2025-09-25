Birkenstock revoit à la hausse ses prévisions de ventes en raison de l'augmentation de la demande de sabots et de chaussures

(Corrige pour supprimer un mot superflu dans le titre)

Le fabricant allemand de sandales Birkenstock BIRK.N a relevé jeudi ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'exercice 2025, grâce à la demande de sabots et de chaussures de la part de clientsaisés, malgré des hausses de prix.

La société s'attend désormais à des ventes d'au moins 2,09 milliards d'euros (2,45 milliards de dollars), ce qui implique une croissance d'environ 17,5 % à taux directeur constants par rapport à l'année dernière.

La société cotée à New York avait précédemment déclaré qu'elle s'attendait à une croissance du chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année dans le haut de la fourchette de sesprévisions, soit 15 % à 17 %.

Au moins 520 millions d'euros de ventes devraient être enregistrés au quatrième trimestre, soit une croissance de 18 % en glissement annuel pour cette période de trois mois, a déclaré Birkenstock. L'entreprise a augmenté ses prix pour atténuer l'impact des droits de douane américains de 15 % sur les importations européennes. Mais cela n'a pas empêché la demande pour des produitstels que les sabots Boston en cuir suédé à bout fermé, dont le prix en ligne peut atteindre 275 dollars. Birkenstock, qui fabrique 95 % de ses chaussures en Allemagne, a également cherché à rendre ses usines et sa logistique plus efficaces et à réduire ses coûts de production pour gérer les retombées des droits de douane. Jeudi, la société a déclaré qu'elle avait acquis un site de production près de Dresde, en Allemagne, pour 18 millions d'euros, afin d'augmenter sa capacité de production. Le site devrait être opérationnel d'ici la fin de l'exercice 2027.

Birkenstock a maintenu son objectif de croissance de 31,3 % à 31,8 % du bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (Ebitda) pour l'année se terminant le 30 septembre.

(1 dollar = 0,8514 euro)