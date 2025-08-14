Birkenstock réitère ses prévisions pour 2025

(AOF) - Les revenus de Birkenstock ont augmenté de 12 %, à 635 millions d'euros, au troisième trimestre de son exercice 2024/2025. À taux de change constants, la croissance du chiffre d’affaires a été de 16%, tirée par une forte demande continue pour ses produits dans tous les segments, canaux et catégories. La rentabilité s’est améliorée avec une marge brute de 60,5%, en hausse de 100 points de base. La marge d’Ebitda ajusté est de 34,4%, en hausse de 140 points de base par rapport au troisième trimestre de l'exercice 2024.

Sur ce trimestre, le bénéfice net s'élève à 129 millions d'euros, en hausse de 73%. Par action, le bénéfice ressort à 0,69 euros, soit une progression de 75%.

Le fabricant de sandales anticipe toujours une croissance des revenus pour l'exercice en cours visant le haut de sa fourchette de prévision de 15 à 17 % en devises constantes. Il vise aussi une marge d'Ebitda ajusté compris entre 31,3 et 31,8%, malgré la forte dépréciation du dollar américain.

