 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 834,76
+0,38%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Birkenstock réitère ses prévisions pour 2025
information fournie par AOF 14/08/2025 à 14:28

(AOF) - Les revenus de Birkenstock ont augmenté de 12 %, à 635 millions d'euros, au troisième trimestre de son exercice 2024/2025. À taux de change constants, la croissance du chiffre d’affaires a été de 16%, tirée par une forte demande continue pour ses produits dans tous les segments, canaux et catégories. La rentabilité s’est améliorée avec une marge brute de 60,5%, en hausse de 100 points de base. La marge d’Ebitda ajusté est de 34,4%, en hausse de 140 points de base par rapport au troisième trimestre de l'exercice 2024.

Sur ce trimestre, le bénéfice net s'élève à 129 millions d'euros, en hausse de 73%. Par action, le bénéfice ressort à 0,69 euros, soit une progression de 75%.

Le fabricant de sandales anticipe toujours une croissance des revenus pour l'exercice en cours visant le haut de sa fourchette de prévision de 15 à 17 % en devises constantes. Il vise aussi une marge d'Ebitda ajusté compris entre 31,3 et 31,8%, malgré la forte dépréciation du dollar américain.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

BIRKEN
42,360 EUR Tradegate -2,31%
BIRKEN
50,230 USD NYSE 0,00%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank