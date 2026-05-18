Birkenstock perd pied alors que ses ambitions dans le secteur du luxe s'effondrent

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* La valorisation de Birkenstock recule en raison d'une croissance atone, de pressions sur les marges et de perspectives de ventes prudentes

* Les investisseurs considèrent désormais Birkenstock comme une marque de milieu de gamme, et non plus comme un concurrent du secteur du luxe

* Les analystes préviennent que la recherche du volume pourrait nuire à l'image de marque haut de gamme de Birkenstock

(Ajout d'informations contextuelles aux paragraphes 2 à 6) par Savyata Mishra et Danielle Kaye

Birkenstock BIRK.N perd la faveur des investisseurs, qui abandonnent l'espoir que le fabricant de sandales puisse devenir un géant du luxe.

La société a fait son entrée en bourse en 2023 lors d’une introduction en bourse très bien valorisée, au cours de laquelle elle s’est présentée comme un fabricant de sandales vieux de 250 ans, renaissant sous la forme d’une marque de luxe moderne. Trois ans plus tard, la chute de la capitalisation boursière de Birkenstock suggère que les investisseurs commencent peut-être à considérer l'entreprise comme une marque de chaussures disposant d'une clientèle fidèle et restreinte et de ventes stables, mais peu susceptible de bénéficier de l'attrait ou des marges des géants du luxe tels que LVMH LVMH.PA . Les doutes quant au positionnement de Birkenstock sur le marché se sont intensifiés la semaine dernière après que l’entreprise a annoncé une croissance trimestrielle inférieure et n’a pas réussi à relever ses prévisions de ventes annuelles, imputant cette situation aux droits de douane américains et au conflit au Moyen-Orient. Son action a chuté de plus de 14 % pour atteindre un plus bas historique de 32,44 dollars, ce qui lui confère une capitalisation boursière inférieure de près de 38 % aux 9,3 milliards de dollars enregistrés lors de son introduction en bourse. Cette vague de ventes met en évidence un décalage croissant entre la façon dont la société était perçue lors de son introduction à la Bourse de New York – dans la foulée d'une apparition des sandales à deux lanières Birkenstock dans le film « Barbie » de Greta Gerwig, qui avait alimenté une flambée de la demande mondiale – et la façon dont elle est désormais jugée. Birkenstock se situe entre le luxe et le marché de masse, se positionnant plus haut de gamme que la plupart des marques de chaussures dans la manière dont elle contrôle la distribution et limite les remises, mais sans l'envergure ni la gamme de produits des grands noms mondiaux du luxe.

« Les attentes des investisseurs se sont probablement envolées dès lors que la marque a été valorisée davantage comme une entreprise de mode de luxe que comme une entreprise de chaussures », a déclaré Keith Fraley, professeur adjoint au Fashion Institute of Technology de New York. Le défi consiste désormais, selon M. Fraley, à préserver l’exclusivité tout en se développant à l’échelle mondiale.

LA VALORISATION EST EN TRAIN D’ÊTRE RÉÉVALUÉE POUR REFLÉTER UNE MARQUE PLUS PROCHE DU MARCHÉ INTERMÉDIAIRE Cette tension imprègne l’activité de Birkenstock, dirigée depuis plus d’une décennie par le directeur général Oliver Reichert, ancien journaliste et premier dirigeant de l’entreprise issu de l’extérieur de la famille fondatrice.L Catterton, une société de capital-investissement soutenue par LVMH, détient une participation majoritaire dans Birkenstock. Birkenstock produit la grande majorité de ses chaussures en Allemagne, ce qui renforce son image haut de gamme mais l'expose à des coûts plus élevés que ses concurrents qui produisent en Asie. Dans le même temps, la demande globale montre des signes de tension. Birkenstock a imposé des hausses de prix, soutenues par une clientèle plus aisée, mais les consommateurs plus sensibles aux prix réduisent leurs achats à mesure que la hausse du coût de la vie pèse sur les dépenses discrétionnaires.

Ces pressions étaient évidentes au cours du dernier trimestre, les marges ayant chuté alors que le dollar s'affaiblissait face à l'euro et que la charge douanière doublait pour atteindre 20 %, affectant la rentabilité sur son plus grand marché, les États-Unis. La marge Ebitda ajustée de Birkenstock a reculé de 270 points de base au cours du dernier trimestre et la société a déclaré que ces pressions continueraient de peser sur les marges cette année.

Les sandales à semelle en liège profilée de Birkenstock – au cœur de son identité – sont essentiellement des chaussures d’été, ont déclaré des analystes et des experts en marques, et une croissance généralisée reste difficile à atteindre, même si la marque se lance dans les sabots, les bottes et les baskets. Malgré les ambitions de Birkenstock, les investisseurs réajustent leurs attentes, passant d’un concurrent de luxe à forte croissance à une marque grand public solide, mais plus limitée.

« Les marchés de la mode finissent toujours par se poser la même question: s'agit-il d'un classique intemporel ou est-ce que tous ceux qui voulaient en acheter ont déjà fait le plein? », a déclaré Michael Ashley Schulman, associé chez Cerity Partners.

Ce changement de sentiment se reflète également dans la valorisation. Les actions de la société se négocient désormais à près de 13 fois les bénéfices prévisionnels, un niveau proche de la moyenne du secteur, ce qui représente une forte baisse par rapport à la prime dont elles bénéficiaient lorsque le titre avait atteint son plus haut à 123,17 dollars.

En revanche, Crocs CROX.O , le rival le plus proche de Birkenstock, a évité une chute similaire, en partie parce qu’il se négocie déjà à des multiples propres au marché de masse de la chaussure – 7 fois ses bénéfices sur les 12 prochains mois – et affiche des marges supérieures à 20 %.

« Si (Birkenstock) cherche à augmenter ses volumes en ouvrant trop de points de vente en gros ou en s'appuyant sur des promotions, elle perdra la prime de luxe qu'elle a mis des décennies à construire », a déclaré Eric Tsytsylin, associé en stratégie de marque chez Lippincott, un cabinet international de conseil en stratégie de marque.

(1 $ = 0,8601 euro)