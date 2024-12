AOF - EN SAVOIR PLUS

Sa marge Ebitda ajustée devrait progresser entre 30,8% et 31,3%, soit une augmentation de 50 points de base par rapport à l'exercice 2023/2024.

Sur le prochain exercice, le fabricant de sandales anticipe une croissance de son chiffre d'affaires de 15 à 17 % à taux de change constants, avec une forte contribution de tous les segments, canaux et catégories.

(AOF) - Birkenstock annonce une croissance du chiffre d'affaires à 1,8 milliard d'euros sur l'exercice 2023/2024. Il a augmenté de 22% à taux de change constants grâce à une demande toujours forte et croissante des consommateurs pour ses produits dans tous les segments, canaux et catégories. Il est supérieur à ses prévisions : 20%. Son bénéfice net ressort à 192 millions d'euros, en hausse de 155% par rapport à l'année précédente. L'Ebitda ajusté s'élève à 555 millions d'euros, en progression de 15%.

Birkenstock optimiste sur ses perspectives de ventes et sa marge d'Ebitda pour 2025

