Birkenstock met en garde contre la hausse des coûts due aux droits de douane et au conflit au Moyen-Orient

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les actions chutent de 14 % pour atteindre un plus bas historique

* Le conflit au Moyen-Orient retarde les expéditions et entraîne une perte de 6 millions d'euros pour le segment EMEA

* La société maintient ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfices annuels

* La hausse des droits de douane américains et la pression sur les marges devraient s'accentuer aux troisième et quatrième trimestres

(Ajout d'un commentaire du directeur général au paragraphe 3, d'une information sur l'évolution du cours de l'action en puces et au paragraphe 7) par Savyata Mishra

L'action Birkenstock BIRK.N a chuté de 13 % mercredi après que le fabricant de sandales a mis en garde contre une hausse des pressions sur les coûts au second semestre due aux droits de douane américains et au conflit au Moyen-Orient, le directeur général Oliver Reichert affirmant que l'inflation liée à la guerre freinait les dépenses de consommation.

Ces commentaires font écho aux défis plus généraux auxquels est confronté le secteur de l'habillement et des vêtements de sport, des entreprises telles que Nike NKE.N et Under Armour

UAA.N étant également aux prises avec une hausse des coûts et un contexte de consommation plus prudent.

“Nous sommes confrontés à de multiples conflits au Moyen-Orient, qui perturbent les chaînes d'approvisionnement mondiales et entraînent une hausse des coûts énergétiques”, a déclaré Reichert lors d'une conférence téléphonique sur les résultats .

La société, qui a également manqué les estimations pour ses résultats du deuxième trimestre, a enregistré une perte de 6 millions d'euros (7,02 millions de dollars) dans son segment Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA), en raison de perturbations des expéditions vers la région et d'une demande plus faible liée au conflit.

Pour atténuer ces perturbations, l'entreprise réachemine ses expéditions vers des marchés à croissance plus rapide, tels que l'Asie-Pacifique, et réaffecte ses stocks.

“Les commentaires de la société ... montrent que les perturbations géopolitiques se répercutent désormais à la fois sur la logistique et la demande; on ne peut donc pas exclure une pression régionale accrue si le conflit persiste”, a déclaré Sam North, analyste de marché chez eToro.

L'action de la société s'échangeait à 33 dollars, après avoir chuté de 14 % pour atteindre un plus bas historique.

POIDS DES DROITS DE DOUANE

Birkenstock doit également faire face à une hausse des droits de douane suite aux changements de la politique commerciale américaine, la charge tarifaire moyenne de l'entreprise passant d'un peu plus de 10 % auparavant à plus de 20 %, ont indiqué ses dirigeants .

“Si la structure tarifaire actuelle devait se maintenir… nous pourrions assister à une nouvelle augmentation de la pression sur les marges au quatrième trimestre”, a déclaré Ivica Krolo, directeur financier. Les droits de douane devraient peser sur les marges d'environ 100 points de base au troisième trimestre et de 50 points de base au quatrième.

Birkenstock, qui produit 95 % de ses chaussures en Allemagne et vend massivement aux États-Unis, a tenté de compenser une partie de la pression sur les coûts par des hausses de prix et une gestion des stocks.

Le fabricant de chaussures allemand, dont les prix varient entre 50 et 2 000 dollars, a maintenu ses prévisions annuelles, invoquant une demande résiliente sur ses principaux marchés. Il table sur une croissance de son chiffre d'affaires de 13 % à 15 % à taux de change constant pour l'exercice 2026, et sur un bénéfice compris entre 1,90 et 2,05 euros par action.

La croissance du chiffre d'affaires de la société a été tirée par la région Asie-Pacifique, où les ventes ont bondi de 22 % en données publiées au cours du trimestre, tandis que les Amériques ont progressé de 4 % et la zone EMEA de 10 %.

Elle a enregistré un chiffre d'affaires trimestriel de 618,3 millions d'euros, manquant l'estimation moyenne des analystes de 620,07 millions d'euros, selon les données compilées par LSEG.

La marge brute est tombée à 53,9 %, contre 57,7 % un an plus tôt, affectée par les pressions de change et les droits de douane américains, partiellement compensées par une hausse des prix.

Le bénéfice par action s'est établi à 0,50 euro sur une base ajustée, en baisse de 9 % par rapport à l'année précédente et en deçà des estimations de 0,59 euro par action.

(1$ = 0,8546 euro)