Birkenstock, Cisco, Tapestry...les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street

(AOF) - Birkenstock

Les revenus de Birkenstock ont augmenté de 12 %, à 635 millions d'euros, au troisième trimestre de son exercice 2024/2025. À taux de change constants, la croissance du chiffre d'affaires a été de 16%, tirée par une forte demande continue pour ses produits dans tous les segments, canaux et catégories. La rentabilité s'est améliorée avec une marge brute de 60,5%, en hausse de 100 points de base. La marge d'Ebitda ajusté est de 34,4%, en hausse de 140 points de base par rapport au troisième trimestre de l'exercice 2024.

Cisco

Au quatrième trimestre de son exercice 2024/2025, Cisco Systems a vu son bénéfice net progresser de 30,57%, à 2,823 milliards de dollars. Par action, le bénéfice net est passé de 0,54 à 0,71 dollar. De son côté, le chiffre d’affaires s’est élevé à 14,7 milliards de dollars, en hausse de 8 -%. Enfin, les commandes ont augmenté de 7% avec une croissance dans toutes les zones géographiques.

Costco

Selon des informations de Bloomberg, Costco Wholesale, le géant américain de la distribution, aurait décidé de ne pas proposer à la vente la pilule abortive Mifépristone dans ses plus de 500 pharmacies. Toujours selon l'agence de presse américaine, le groupe était la cible d'un groupe d'activistes religieux, mais Costco aurait simplement indiqué qu'il n'y avait pas de demande pour ce produit et qu'il n'avait pas subi l'influence de ce groupe d'activistes religieux.

Deere

Deere & Company a généré un bénéfice net de 1,289 milliard de dollars au troisième trimestre clos le 27 juillet 2025, soit 4,75 dollars par action. Il est en repli de 26%. Les ventes nettes ont diminué de 9%, à 12,01 milliards de dollars, sur ce troisième trimestre. Suite à sa publication trimestrielle, l'entreprise spécialisée dans la fabrication de matériel agricole a abaissé la fourchette haute de ses prévisions de bénéfice annuel. Il devrait être comprise entre 4,75 et 5,25 milliards de dollars, contre une fourchette précédente allant de 4,75 et 5,50 milliards de dollars.

Tapestry

Sur l'exercice 2024/2025, Tapestry a réalisé un chiffre d'affaires annuel record de 7 milliards de dollars, soit une augmentation de 5%, alimentée par une croissance de 10% des ventes de sa marque Coach. Sur cette période, le bénéfice d'exploitation (sur une base GAAP) a baissé pour atteindre les 415 millions de dollars, contre 1,14 milliard de dollars il y a un an. La marge opérationnelle ressort à 5,9%, contre 17,1% un an plutôt. Le résultat net est en repli pour s'élever à 183 millions de dollars, contre 816 millions l'année dernière.